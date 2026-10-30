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30 октября, 10:17

Мэр Москвы

Собянин: новая детско-взрослая поликлиника откроется в Некрасовке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новая детско-взрослая поликлиника в скором времени начнет принимать пациентов в Некрасовке. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Здание на улице Маршала Еременко возвели по индивидуальному проекту – работы шли в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Фактически это многопрофильный медицинский центр, где можно получить полный спектр амбулаторной помощи – от профилактических осмотров и вакцинации до сложных диагностических исследований и восстановительного лечения, рассказал градоначальник.

Под одной крышей разместятся взрослая и детская городские поликлиники – филиал № 3 поликлиники № 23 и филиал № 6 детской поликлиники № 120. Кроме того, здесь будут работать женская консультация – филиал № 17 клинической больницы № 15 имени Филатова, детская стоматология – подразделение детской стоматологической поликлиники № 25, а также травмпункт и аптека.

Помещения распределили по столичному стандарту: наиболее посещаемые кабинеты находятся на нижних этажах, административные – на верхних. В здании созданы комфортные условия и для пациентов, и для врачей, а маломобильные граждане смогут попасть внутрь без препятствий. Поликлиника получила современное диагностическое оборудование, в том числе цифровые рентгенографические аппараты и маммограф.

Прилегающую территорию благоустроили: появились новые скамейки, уличные светильники и велопарковка. Также специалисты разбили газон, высадили деревья и кустарники.

Мэр напомнил, что Некрасовка – молодой и активно развивающийся район на юго-востоке города. За последние годы там многое сделали для повышения качества жизни горожан.

В частности, благодаря метро и Московскому скоростному диаметру поездки по мегаполису стали комфортнее. С 2018 года открылись 4 школы и 10 детских садов, а детско-взрослые поликлиники на улицах Недорубова и 1-й Вольской прошли комплексную реконструкцию.

В 2027–2029 годах в Москве построят 4 поликлиники общей площадью около 30 тысяч квадратных метров. Медучреждения возведут как за счет частных инвестиций, так и в рамках Адресной инвестиционной программы. Поликлиники появятся в районах Лефортово, Котловка, Фили-Давыдково и Филимонковском.

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