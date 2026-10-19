В Москве построят четыре поликлиники за счет городского бюджета

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В 2027–2029 годах в столице возведут четыре поликлиники общей площадью около 30 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новые медицинские учреждения построят как за счет частных инвестиций, так и в рамках Адресной инвестиционной программы.

Поликлиники появятся в районах Лефортово, Котловка, Фили-Давыдково и Филимонковском: они смогут принимать более двух тысяч пациентов за смену. Курировать процесс будет московский департамент гражданского строительства.

В Котловке строят детскую поликлинику на 560 посещений в смену, а в городе Московском Филимонковского района, недалеко от тепличного комбината № 1, возводят детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену.

Руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров отметил, что в детско-взрослой поликлинике уже завершили возведение конструкций и основной объем монолитных работ. В ближайшее время специалисты приступят к монтажу внутренних инженерных систем, устройству перегородок и отделке помещений. При строительстве используют преимущественно отечественные материалы, рассчитанные на длительную эксплуатацию.

На прилегающей территории проведут озеленение, оборудуют места для отдыха, установят малые архитектурные формы, проложат пешеходные дорожки и организуют парковочные места. Завершить строительство поликлиники планируют в 2027 году.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2027–2029 годы в столице построят 29 медицинских объектов и 13 поликлиник. На развитие здравоохранения из городского бюджета направят более 464 миллиардов рублей.

Помимо этого, в Москве продолжат реконструкцию больниц и развитие сети центров женского здоровья, которых сейчас насчитывается 20. В 2027 году расходы на здравоохранение с учетом средств ОМС превысят 1,2 триллиона рублей, а за три года составят 3,8 триллиона рублей.