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19 октября, 15:14

Город

Урбанист рассказал, почему Москве важно развитие медицинской инфраструктуры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Совершенствование медицинской инфраструктуры остается важной задачей для Москвы, поскольку высокотехнологичная медицина укрепляет позиции крупных городов и способствует повышению качества жизни. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя правления Московского центра урбанистики "Город", доцента Финансового университета при правительстве РФ Алексея Расходчикова.

По его словам, международные исследования подтверждают, что вложения в здравоохранение обеспечивают долгосрочный экономический эффект благодаря улучшению общественного здоровья и качества жизни. В столице сосредоточены ведущие медицинские центры и научно-исследовательские институты страны, поэтому инфраструктуру здравоохранения необходимо регулярно обновлять и развивать.

Расходчиков отметил, что адресная инвестиционная программа Москвы традиционно предусматривает значительные средства на развитие медицины. Речь идет как о строительстве медицинских учреждений в новых быстрорастущих районах, так и о создании крупных высокотехнологичных медицинских кластеров.

В частности, новая адресная инвестиционная программа предусматривает финансирование развития медицинского кластера НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, строительства нового лечебно-диагностического комплекса городской клинической больницы имени В. П. Демихова, а также центра детской нейрореабилитации и ортопедии Детской городской клинической больницы святого Владимира.

В ближайшие три года в разных районах Москвы планируют построить десятки новых объектов здравоохранения, добавил урбанист.

Он подчеркнул, что по мере роста города необходимо заблаговременно расширять сеть поликлиник и стационаров. Это позволит обеспечивать доступность медицинской помощи, удобную запись к врачам и своевременное оказание экстренной помощи.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие три года в Москве построят 29 медицинских объектов и 13 поликлиник. На развитие здравоохранения из городского бюджета направят более 464 миллиардов рублей.

Также в столице продолжат реконструкцию больниц и развитие центров женского здоровья. В 2027 году расходы на здравоохранение с учетом средств ОМС превысят 1,2 триллиона рублей.

Собянин: за три года в Москве построят 29 объектов здравоохранения

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