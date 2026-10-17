17 октября, 14:17Экономика
В Москве открыли первое в стране производство аппаратов ИВЛ для новорожденных
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" запустили первое в России серийное производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для новорожденных. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Один из первых аппаратов безвозмездно передали Национальному медицинскому исследовательскому центру акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова.
Производством оборудования занимается компания "Хирана+". Разработка новой линейки заняла у предприятия два года.
Аппарат "Хиролог СВ Аура Профи нео" предназначен для выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных детей весом от 500 граммов. Оборудование может применяться в отделениях интенсивной терапии для реабилитации пациентов с экстремально низкой массой тела.
Аппарат оснащен функцией искусственного кашля, которая имитирует естественный физиологический рефлекс и позволяет бережно очищать дыхательные пути младенцев. Применение технологии снижает риск респираторных осложнений, повышает эффективность терапии и шансы на успешное выхаживание малышей.
Ранее в столице запустили производство медицинских текстильных сосудов для пациентов по всей стране. Лаборатория создана компанией "Медтехнопроект" вместе с РГУ имени А. Н. Косыгина. На площадке организован полный цикл производства, там разрабатывают и выпускают биополимерные сосудистые протезы методом текстильных технологий.
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