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17 октября, 14:17

Экономика

В Москве открыли первое в стране производство аппаратов ИВЛ для новорожденных

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" запустили первое в России серийное производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для новорожденных. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Один из первых аппаратов безвозмездно передали Национальному медицинскому исследовательскому центру акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова.

Производством оборудования занимается компания "Хирана+". Разработка новой линейки заняла у предприятия два года.

Аппарат "Хиролог СВ Аура Профи нео" предназначен для выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных детей весом от 500 граммов. Оборудование может применяться в отделениях интенсивной терапии для реабилитации пациентов с экстремально низкой массой тела.

Аппарат оснащен функцией искусственного кашля, которая имитирует естественный физиологический рефлекс и позволяет бережно очищать дыхательные пути младенцев. Применение технологии снижает риск респираторных осложнений, повышает эффективность терапии и шансы на успешное выхаживание малышей.

Ранее в столице запустили производство медицинских текстильных сосудов для пациентов по всей стране. Лаборатория создана компанией "Медтехнопроект" вместе с РГУ имени А. Н. Косыгина. На площадке организован полный цикл производства, там разрабатывают и выпускают биополимерные сосудистые протезы методом текстильных технологий.

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