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30 сентября, 12:29

Мэр Москвы

Собянин: в Москве открыто производство медицинских текстильных сосудов

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве запустили производство медицинских текстильных сосудов для пациентов по всей России. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По его словам, Москва является национальным центром разработки передовых лекарственных препаратов, изделий и оборудования для сферы здравоохранения. Фармацевтика и медицина – одни из ключевых направлений в Стратегии развития промышленности до 2030 года.

Лаборатория создана компанией "Медтехнопроект" совместно с Российским государственным университетом имени А. Н. Косыгина. На площадке организован полный цикл производства, там разрабатывают и выпускают биополимерные сосудистые протезы методом текстильных технологий.

Протез представляет собой трубку со специальным переплетением из особых нитей. Благодаря такой структуре стенка будущего импланта получается тонкой, гибкой и при этом минимально растяжимой. Изделие способно функционировать в теле человека на протяжении всей жизни и существенно продлевать ее при соблюдении рекомендаций врачей.

Подобные трубчатые конструкции широко востребованы в здравоохранении, особенно в кардиохирургии. Ежегодно в России проводится 30 тысяч операций с применением зарубежных аналогов. Новое столичное производство позволит полностью закрыть потребность отечественных клиник в этих протезах, а также наладить экспорт продукции.

Компания "Медтехнопроект" является участником Московского инновационного кластера. Город оказывает поддержку предприятию в рамках реализации нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья". Центром разработки высокотехнологичных решений для фармацевтики и медицины выступает особая экономическая зона "Технополис "Москва".

Ранее Собянин сообщил, что столичные предприятия наращивают производство современных препаратов и высокотехнологичных медицинских изделий. В частности, выпуск средств для лечения органов дыхания в первом полугодии вырос на 29,4%.

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