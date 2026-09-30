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30 сентября, 12:11

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SHOT: Росгвардия проверяет законность медсправок Джигана на хранение оружия

Росгвардия проверяет законность медсправок Джигана на хранение оружия – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Росгвардия проверяет законность медсправок рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) на оружие после стрельбы, которую он устроил в своем доме. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на канал SHOT.

Сотрудники ведомства запрашивают информацию о том, где Джиган проходил медицинскую комиссию и соответствовала ли процедура требованиям. Также они начали проверять стрелковые клубы, которые посещал артист.

Запрашивается информация о визитах исполнителя, времени пребывания, использовании оружия и предоставленных документах. Кроме того, Росгвардия проверяет поведение рэпера во время посещений клубов, в том числе соблюдение правил и наличие нарушений.

В России для законного хранения оружия необходимо получить разрешение Росгвардии по месту жительства. Оружие должно находиться в запираемом сейфе, доступ к которому есть только у владельца.

Ранее СМИ сообщили, что в начале июля в доме Джигана произошел инцидент со стрельбой. Рэпер якобы стрелял в своих сотрудников и около 10 часов держал их в заложниках. В это время дома находились дети.

Один из охранников получил ранения. Спустя время исполнителя обезвредили сотрудники охраны поселка и его друзья. В итоге рэпера отправили на лечение в Израиль.

Пострадавший не стал подавать заявление в полицию, однако правоохранители начали проверку после того, как об инциденте узнала общественность. Также экс-супруга Джигана, блогер и модель Оксана Самойлова, направила в суд иск с требованием ограничить рэпера в родительских правах. В документах указано, что все несовершеннолетние дети должны жить с матерью.

По данным СМИ, она хочет взять на себя полное право на воспитание детей, оставив супругу возможность видеться с ними лишь по согласованию с ней и обязательно в трезвом состоянии.

Сам Джиган выразил надежду, что попытка его бывшей жены ограничить его встречи с детьми не увенчается успехом. Кроме того, он опроверг сообщения о стрельбе. По словам музыканта, он просто "снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили".

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