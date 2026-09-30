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30 сентября, 13:40

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Журналист Азриэль: посадившие борт Flydubai пилоты были гражданами ЮАР и Новой Зеландии

Экстренно посадившие самолет Flydubai пилоты были гражданами ЮАР и Новой Зеландии

Фото: depositphotos/joyfull

Пилоты, которые смогли взять на себя управление самолетом авиакомпании Flydubai во время инцидента и благополучно посадили его, являются гражданами ЮАР и Новой Зеландии. Об этом сообщил журналист телеканала i24News Гай Азриэль в соцсети X.

Инцидент произошел 30 сентября. Сначала экипаж лайнера, который следовал из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал 7700 о ЧС на борту, а затем – 7500, который означает, что судно захватили. После этого борт пропал с радаров.

Спустя время самолет приземлился в Саудовской Аравии. Уточнялось, что причиной случившегося стала драка пилотов.

Изначально сообщалось, что один из пилотов был русским, а второй – украинцем. Однако через время Генконсульство РФ опровергло информацию о пилоте-россиянине.

Позднее стало известно, что пилоты являются подданными Омана и ОАЭ. Виновником инцидента, согласно данным журналистов, является оманец.

СМИ привели несколько версий случившегося. По одной из них, второй пилот планировал захватить управление самолетом и разбить его вместе с пассажирами. Он вывел самолет в пике с 30 до 15 тысяч футов, а другой пилот вступил с ним в драку. Одна из пассажирок рассказала, что кто-то пытался напасть на пилота с ножом.

Также отмечалось, что судно посадили другие пилоты, которые находились на борту в качестве пассажиров. Израильский чиновник заявил, что управление судном взял на себя резервный экипаж.

В настоящее время Израиль рассматривает случившееся как попытку теракта.

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