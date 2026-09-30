Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу "Аллергарда"

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Минздрав России зарегистрировал вакцину "Аллергарда", предназначенную для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного повышенной чувствительностью к пыльце березы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Препарат относится к новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии. Его ключевое отличие от традиционных методов – использование рекомбинантного генно-инженерного антигена, созданного на основе отдельных неаллергенных структурных компонентов натурального аллергена.

Вакцина предназначена для пациентов с аллергией на пыльцу березы, у которых также может развиваться перекрестная пищевая аллергия.

Ранее Минздрав России зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции, летальность при которой достигает 20%. Препарат получил название "Ментетра". В 2025 году он прошел третью фазу клинических исследований.