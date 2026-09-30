Пользователи раскритиковали мужа актрисы Старшенбаум из-за реакции на ее фото

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/srarshenbaum_anna

Пользователям соцсети не понравилась реакция мужа актрисы Анны Старшенбаум на опубликованное ею селфи. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию артистки.

Старшенбаум опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, сделанную во время прогулки по парку, и поделилась историей в подписи к публикации.

"Муж говорит, что фото неудачное, такое лучше не выкладывать... Зато ему нравится, когда я на фото жую и вся перекошенная. Все-таки мы с ним точно с разных планет", – написала актриса.

Подписчики раскритиковали слова супруга Старшенбаум – Даниила Наумова. Некоторые назвали его реакцию проявлением абьюза, другие заявили, что он не любит артистку, и посоветовали ей не прислушиваться к его мнению. Один из пользователей отметил, что к мужу актрисы "большие вопросы", поскольку ситуация, по его мнению, не связана с разностью характеров.

Ранее певица Сати Казанова столкнулась с критикой из-за имени дочери в соцсетях. Девочку назвали Анагхой. Казанова отмечала, что необычные имена встречаются не только в Индии. Она привела в пример Зиту, Гиту и Индиpу, привычные для россиян, а также русские имена Велислава и Агафья.