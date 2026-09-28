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28 сентября, 12:08

Шоу-бизнес

Егор Крид ответил на хейт из-за нового внешнего вида

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/egorkreed

Российский певец Егор Крид отреагировал на критику поклонников по поводу новой внешности. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) артиста.

Крид опубликовал фото с тренировки, на котором позирует перед зеркалом в футболке, демонстрируя бицепс. Снимок он подписал: "Скуф на массе".

Ранее поклонники заметили, что артист поправился. Под видео с выступлением они назвали его скуфом и сравнили с рэпером Бастой (Василий Вакуленко. – Прим. ред.). Некоторые фанаты отметили, что внешний вид музыканта изменился до неузнаваемости.

Крид отнесся к комментаторам с юмором. В соцсетях он также опубликовал ИИ-кадр с очень полным собой, подписав: "Ну чуть роллы похавал в Японии, че пристали?"

Ранее актриса Глафира Тарханова пожаловалась на хейтеров, раскритиковавших ее фигуру в комментариях. По мнению фанатов, артистка после пятых родов якобы уже должна была привести себя в форму.

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