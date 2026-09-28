Роспотребнадзор заблокировал 46,6 тыс площадок по продаже запрещенных БАД

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Роспотребнадзор заблокировал 46,6 тысячи площадок с продажей запрещенных биологически активных добавок (БАД). Об этом говорится в канале ведомства в мессенджере MAX.

Ограничения коснулись сайтов, где размещалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию, – "Безразличка, экстракт (патриния скальная)". Это затронуло и препараты, представляющие опасность, – "Полынь горькая Алтайская в капсулах", "GABA, Габа аминокислота".

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам приобретать БАД только у официальных поставщиков, а также проверять наличие регистрационных документов. При сомнениях в качестве или происхождении товара следует обращаться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра по телефону 8 (800) 555-49-43.

Ранее стало известно, что продавцы биологически активных добавок для снижения веса, содержащих сибутрамин, маскируют их под другие товары, в том числе детские игрушки и конструкторы. Их продают на маркетплейсах и в телеграм-каналах.

Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль, направил официальное письмо в редакцию издания, распространившего информацию о продаже таких препаратов, а также отправил обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием принять срочные меры по изъятию такой продукции.