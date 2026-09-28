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28 сентября, 11:15

Город

В Москве выбрали лучших специалистов контрактной системы

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

В столице подвели итоги конкурса профессионального мастерства "Лидеры закупок Москвы. Трансформация". Участие в нем приняли более тысячи представителей контрактной системы города, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Конкурс собрал экспертов, готовых вносить вклад в развитие столичного госзаказа. Было получено более тысячи заявок от представителей 40 органов исполнительной власти и более 300 подведомственных учреждений. Полгода участники проходили тесты, решали профессиональные задачи и разрабатывали инициативы по оптимизации закупочных процедур. В финал вышли шесть специалистов и девять команд.

Победителями стали три специалиста и три команды, их идеи используют для совершенствования городских закупочных процессов.

"Лучшие из этих решений внедрят в процессы контрактации, что будет способствовать повышению эффективности системы городских закупок", – отметила Багреева.

Среди команд первое место заняла сборная департамента капитального ремонта города Москвы "Прозакуп", второе – команда "ЧесТорГ" из столичного департамента здравоохранения, третье – "ДИТокс" из департамента информационных технологий.

Представители департамента капитального ремонта также заняли все три призовых места в индивидуальных номинациях.

Как напомнил руководитель департамента города по конкурентной политике Кирилл Пуртов, конкурс "Лидеры закупок Москвы. Трансформация" проводится с 2025 года. В этом году в программу включили новые форматы, среди которых очное тестирование и защита проектов.

"Главным критерием оценки стала польза предложенных инициатив для оптимизации реальных закупочных процессов, в том числе развития Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы", – подчеркнул он.

Организаторы конкурса – департамент Москвы по конкурентной политике и управление кадровых сервисов правительства Москвы.

Столичная контрактная система показывает стабильно высокую эффективность: Москва занимает первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Экономия на всех этапах госзакупок достигается благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и привлечению малого бизнеса.

Ранее сообщалось, что с начала года образовательные организации Москвы заключили примерно 50 тысяч контрактов. Самыми востребованными категориями у заказчиков стали образовательные услуги, строительные и хозяйственные товары, в том числе бытовая техника, информационно-технологическая и полиграфическая продукция, а также литература.

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