Радиостанция "Судного дня" передала сигнал "накопитель"

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Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня", вышла в эфир с новым посланием. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.

Сообщение со словом "накопитель" передавалось 28 сентября в 07:08 по московскому времени.

До этого радиостанция проявляла активность 24 сентября. Тогда в течение дня в эфире можно было услышать 7 сообщений, некоторые из которых содержали по 3 слова.

В частности, прозвучали послания "мешковидный", "тиканье", "сучильный", "урокобей", "рокоход", "дюжинный", "степофетр", "обетоштаб", "блицоград", "крипокаир", "кобобаул", "дотобоб" и "резьбовой".