Предприниматели узнают о работе с госзаказом на конференции в Москве

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Конференция для предпринимателей "Малые закупки: новые возможности для МСП" состоится в бизнес-пространстве "Митинг поинт" делового центра "Москва" 9 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 16:00 по адресу улица Охотный Ряд, дом 2, подъезд 3, пятый этаж. Стать участником можно бесплатно, однако необходимо заранее зарегистрироваться на портале организации.

Эксперты расскажут о работе по Федеральным законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ, выходе на рынок госзаказа, расширении каналов сбыта, а также о законодательных изменениях, цифровых инструментах и получении гарантийной поддержки.

Первой с участниками пообщается эксперт по госзакупкам, член Совета по развитию системы закупок Торгово-промышленной палаты РФ Юлия Климина. Предприниматели узнают больше о цифровизации сферы, особенностях заключения цифровых контрактов, а также изменениях, которые принесли Федеральные законы № 278-ФЗ и 279-ФЗ.

Начальник управления автоматизации закупок малого объема и оперативных сделок департамента по конкурентной политике Антон Прокофьев выступит с рассказом о возможностях портала поставщиков. Он подробно разберет сервисы, ускоряющие сделки и увеличивающие количество госконтрактов.

Эксперт по госзакупкам Екатерина Маковлева обсудит с предпринимателями неконкурентные "закупки с полки" у одного поставщика онлайн. Сейчас таким образом можно быстрее получить госконтракт. Она расскажет о формировании предварительного предложения, оформлении сделки и способах избежать ошибок.

Также часть мероприятия будет посвящена финансированию участников госзаказа. О гарантийной поддержке расскажет исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Антон Купринов.

Предприниматель и специалист по тендерному сопровождению Виктор Гаркуша посвятит выступление деталям, на которые поставщики часто не обращают внимания при малых закупках. Он проведет работу над ошибками и даст советы по безопасности.

С участниками пообщается и руководитель направления дивизиона "Малый и микробизнес" одного из российских банков Александр Носов. Он расскажет, как развивать свое дело благодаря госзаказу, искать контрагентов, выходить на разные рынки.

В конце слушателей ждет интерактив с ответами на интересующие вопросы. Они разберут со специалистами свои примеры и получат советы.

Ранее стало известно, что пользователи портала поставщиков заключили более 48 тысяч контрактов по итогам котировочных сессий с применением торгового бота за первое полугодие 2026 года.

В целом госзаказчики сэкономили 2,4 миллиарда рублей. Торговый бот позволяет автоматически участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях.