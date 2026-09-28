Внук Шарля де Голля заявил о желании получить российский паспорт

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Внук президента Франции генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль, сообщил о желании получить российское гражданство. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС по итогам XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Внук де Голля отметил, что ждет возможности обосноваться в России вместе с семьей и детьми. Он добавил, что работает над укреплением связей между Францией и Россией и делает все возможное, чтобы "навести мосты".

Получение российского гражданства, по его словам, было бы честью, но это долгий процесс, который начнется в подходящий момент. Кроме того, решение о предоставлении паспорта зависит от Владимира Путина.

"Это решение вашего президента. Когда придет время, возможно, решение будет принято", – резюмировал он.

Ранее певица Найке Ривелли и ее мать, итальянская актриса Орнелла Мути, начали оформлять российское гражданство. В ГД положительно оценили решение Мути стать россиянкой. Парламентарии отмечали, что у звезды фильма "Укрощение строптивого" есть русские корни, а ее талант признан на мировом уровне.

