Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 15:23

Политика

Внук Шарля де Голля заявил о желании получить российский паспорт

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Внук президента Франции генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль, сообщил о желании получить российское гражданство. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС по итогам XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Внук де Голля отметил, что ждет возможности обосноваться в России вместе с семьей и детьми. Он добавил, что работает над укреплением связей между Францией и Россией и делает все возможное, чтобы "навести мосты".

Получение российского гражданства, по его словам, было бы честью, но это долгий процесс, который начнется в подходящий момент. Кроме того, решение о предоставлении паспорта зависит от Владимира Путина.

"Это решение вашего президента. Когда придет время, возможно, решение будет принято", – резюмировал он.

Ранее певица Найке Ривелли и ее мать, итальянская актриса Орнелла Мути, начали оформлять российское гражданство. В ГД положительно оценили решение Мути стать россиянкой. Парламентарии отмечали, что у звезды фильма "Укрощение строптивого" есть русские корни, а ее талант признан на мировом уровне.

Читайте также


политика

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика