Путин освободил Савельева от должности вице-премьера

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Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев освобожден от должности. Соответствующий документ подписал Владимир Путин.

В президентском указе говорится, что причиной стало избрание Савельева депутатом Госдумы IX созыва. Указ вступает в силу с момента подписания.

Савельев работал в должности вице-премьера с 2024 года. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее говорил, что в новом созыве нижней палаты российского парламента Савельева выдвинут на пост вице-спикера.

Еще до выборов в нижнюю палату парламента журналисты говорили о планах Савельева покинуть правительство. При этом СМИ называли основным кандидатом на должность зампредседателя правительства России, курирующего транспортный сектор, министра транспорта Андрея Никитина.

