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31 августа, 18:42

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РБК: глава Минтранса Никитин стал кандидатом на пост вице-премьера

Глава Минтранса Никитин стал кандидатом на пост вице-премьера – СМИ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Основным кандидатом на должность зампредседателя правительства России, курирующего транспортный сектор, называют министра транспорта Андрея Никитина. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника в судоходной и логистической отраслях, а также на два источника, знакомых с обсуждением кандидатур.

Действующий вице-премьер Виталий Савельев выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия". По данным источников, после выборов он покинет правительство.

Ранее Владимир Путин предложил советнику главы Минсельхоза Ольге Абрамовой возглавить Удмуртию и пожелал ей успехов на новой работе.

Он отметил, что Абрамова имеет опыт работы депутатом местного совета, в акционерных обществах и правительственных структурах. По словам президента, она хорошо знает обстановку и людей, а Удмуртия является ее малой родиной.

Российский лидер принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию. Он возглавлял регион с 2017 года.

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