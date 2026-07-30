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30 июля, 10:36

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"Коммерсант": уволен отвечавший за изъятие активов прокурор Сергей Бочкарев

СМИ сообщили об увольнении отвечавшего за изъятие активов прокурора Сергея Бочкарева

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный специалист по изъятию активов в доход государства Сергей Бочкарев уволен из Генпрокуратуры, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Бочкарев выступал обвинителем по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, руководил работой с исками об изъятии в доход государства аэропорта Домодедово, компании "Макфа" и Южно-Уральской горнорудной компании.

Ранее СМИ писали, что Бочкарев может стать судьей Верховного суда или возглавить одно из его управлений. Однако, по данным источника издания, в судебную систему его не взяли.

Предполагается, что он займется научной и преподавательской деятельностью. В частности, Бочкарев может стать проректором одного из крупных университетов. Его место, по информации источников, вероятно, займет один из заместителей.

Ранее Владимир Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию. Он возглавлял регион с 2017 года. На его место Путин назначил советника главы Минсельхоза Ольгу Абрамову.

Президент, в частности, пожелал ей успехов на новой работе. Путин указывал, что Абрамова имеет опыт работы депутатом местного совета, в акционерных обществах и правительственных структурах.

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