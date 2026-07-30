Женщину с инородным телом в легочной артерии спасли в больнице в Королеве

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Хирурги Королевской больницы спасли пациентку с онкологическим заболеванием и с инородным телом в легочной артерии, сообщил телеканал "360".

Во время предоперационного обследования в отделении торакальной онкохирургии врачи обнаружили не только опухоль, но и посторонний предмет в просвете легочной артерии. По предварительным данным, речь идет о фрагменте костного цемента. Эта находка существенно осложняла вмешательство, существовал высокий риск массивного кровотечения.

В связи с этим медики приняли решение провести расширенную верхнюю правостороннюю лобэктомию с лимфодиссекцией – удаление одной доли легкого вместе с прилегающими лимфатическими узлами. В ходе операции специалисты одновременно удалили новообразование и безопасно извлекли инородное тело из сосуда.

"Подобные редкие случаи требуют не только безупречной хирургической техники, но и тщательной подготовки. Лишь благодаря слаженной работе всей команды нам удалось безопасно выполнить вмешательство, минимизировав риски для пациентки", – рассказал заведующий отделением торакоабдоминальной онкохирургии Королевской больницы Умар Батиев.

Через неделю после операции женщину выписали в удовлетворительном состоянии. Сейчас она продолжает реабилитацию амбулаторно. На фоне произошедшего врачи напомнили о том, что регулярные профилактические осмотры позволяют своевременно выявить патологии и начать лечение.

Немного ранее отличились и врачи детского научно-клинического центра имени Рошаля, которые провели операцию по удалению у юной пациентки опухоли, занимавшей почти всю левую половину ее грудной клетки.

Новообразование обнаружили, когда девочке был один год. Тогда оно было небольшого размера и не вызывало опасений, но с течением времени росло, сдавливая органы. В ходе операции, включавшей поперечный разрез грудины и использование ультразвукового скальпеля, опухоль успешно удалили. После этого дыхание пациентки восстановилось, и через 18 дней ее выписали в хорошем состоянии.

