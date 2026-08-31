Жители 86 регионов России могут записать детей в сад и школу через "Госуслуги"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Родители в 86 регионах России могут подать заявление в детский сад или первый класс через портал "Госуслуги". Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, передает РИА Новости.

Политик отметил, что впервые такие сервисы создаются на федеральном уровне и становятся доступны регионам в готовом виде. По его словам, родители могут подать заявление, отслеживать его статус и получать информацию о льготах через "Госуслуги".

Сервисы "Жизненные ситуации" для записи в детский сад и первый класс охватывают все ключевые этапы устройства детей в образовательные учреждения. Родители также могут отслеживать очередь на зачисление и пользоваться другими цифровыми решениями в сфере дошкольного и школьного образования, доступными в их регионах.

Например, в Новосибирской области родители могут заключить электронный договор с детским садом. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уже второй год подряд 99% заявлений о записи в первый класс подаются через "Госуслуги".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 1 сентября 25% российских школьников будут работать с сервисами "Московской электронной школы" (МЭШ). По предложениям учащихся и учителей было внедрено уже 16 опций. Также в сервисы добавили искусственный интеллект, который применяется на уроках математики, английского языка, физики и информатики.