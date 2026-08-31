"Своя игра" прошла на фестивале "Чтиво Фест" в Москве

Фото: Василий Сидоренко

На "Хлебозаводе" в Москве прошел фестиваль "Чтиво Фест" одноименного журнала Сергея Минаева. Одним из главных событий программы стала легендарная телевикторина "Своя игра". Викторина вошла в программу лектория "История поп-культуры", организованного в партнерстве с Яндекс 360.

Телешоу выходит на российском ТВ с 1994 года и за 32 года получило три премии "ТЭФИ". Бессменным ведущим остается актер Петр Кулешов, на фестивале он сохранил свою роль: объявлял темы и подбадривал игроков.

За игровыми столами вместо профессиональных знатоков расположились друзья и герои журнала – актер Артем Кошман, телеведущий Карен Адамян и блогер, историк искусств Вика Чума. Правила остались классическими: трое участников стараются быстрее нажать на кнопку и ответить на вопросы разной стоимости. Сохранились и особые секторы – "кот в мешке", когда игрок обязан передать вопрос сопернику, и аукцион со ставками вплоть до ва-банка.

Темы отражали важные сегменты поп-культуры: еда, кино, русский рэп, сказки и поп-культура. Например, участников спрашивали, что по иронии судьбы повредил Брэд Питт на съемках "Трои", где играл Ахиллеса, или сколько денег потратил на свою девушку исполнитель Toxis в своем главном хите.

Программа лектория "История поп-культуры" строилась на переосмыслении прошлого вместе с кумирами, на которых выросло не одно поколение, и знакомстве аудитории с новыми именами.

Для посетителей работали секции музыки, кино и ТВ. Отдельное направление посвятили юмору: со своими программами выступили стендап-комики Евгений Чебатков, Егор Свирский и Лиза Варвара Аранова. В блоке "Давай переиграем" команда актрисы Веры Дровениковой заново разыграла сцены из советских фильмов.

Параллельно работали другие площадки. В блоке "Истории" Сергей Минаев беседовал с гостями журнала, среди которых был актер Максим Матвеев. На главной сцене выступали Найк Борзов, uma2rman и "Отпетые мошенники", на сцене "Вдохновение" – Zoloto, Feduk и другие.

На территории "Хлебозавода" работали фотографы-амбассадоры Яндекс 360, а во время выступлений артистов – Диск-кэмы.

"Чтиво" запустилось как медиапроект в сентябре 2024 года, первое офлайн-мероприятие редакция провела уже следующим летом. В этом году "Хлебозавод" принял фестиваль во второй раз.

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