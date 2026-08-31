Ко Дню города в столице сняли сериал "Москва и москвичи" по книге Гиляровского

Фото: сцена из хроникально-художественного сериала "Москва и москвичи"

Ко Дню города в столице представили хроникально-художественный сериал "Москва и москвичи" по одноименной книге Владимира Гиляровского. Он вышел на крупных российских онлайн-платформах.

Уникальность проекта, созданного при поддержке правительства Москвы, заключается в том, что он в буквальном смысле оживил легендарное произведение: благодаря технологиям виртуального кинопроизводства на основе репортерских свидетельств воссоздана картина московской жизни конца XIX – начала XX века.

"Документальной основой сериала стали более двух тысяч архивных фотографий тех лет из фондов Музея Москвы. При помощи современных цифровых решений авторы воспроизвели персонажей книги и городской уклад на рубеже веков", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Каждая из 32 серий – отдельный эпизод в жанре городского репортажа, который описывает приключения Гиляровского в разных районах. Хронология проекта охватывает более 50 лет – весь период его жизни в Москве, что дает зрителю возможность проследить, как менялись быт и нравы на стыке исторических эпох.

От Хитровки до аристократического клуба

Видеосвидетельств той поры сохранилось мало, в основном хроника низкого качества. Поэтому творческая группа решилась на художественный эксперимент и "оживила", в том числе с применением отечественных ИИ-разработок, огромный массив черно-белых фотоматериалов. Это позволило в цвете отразить городские будни, архитектурный ландшафт, моду и обычаи москвичей.

Документальная канва картины сочетается с драматургией, так как сама по себе книга Гиляровского содержит крайне увлекательное описание разных сторон московской жизни.

Зритель увидит город глазами самого известного репортера эпохи, о котором Константин Паустовский говорил: "Никто из писателей не знал так всесторонне Москву, как Гиляровский". Роскошь Русского охотничьего клуба в доме графа Шереметева на Воздвиженке и мрачные лабиринты Хитровки, тайны подземелий Неглинки, многолюдные Сухаревка и Тверская, артистические кружки и знаменитые трактиры – характерные детали и типажи воспроизводят на экране московский колорит и историческую атмосферу.

Ранее отмечалось, что столичные площадки кинопарка и кинозавода "Москино", а также городские локации позволяют воссоздавать в кадре различные исторические эпохи. К примеру, для съемок сериала "Князь Андрей" на территории кинопарка "Москино" возвели натурные площадки "Древнерусский город" и "Палаты князя Андрея".