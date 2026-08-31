Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 17:15

В мире

Грызун по кличке Восход стал самым толстым сурком в США

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/rocky_mountain_bio_lab

Грызун по кличке Восход стал самым толстым сурком в США в результате голосования. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на высокогорную полевую биологическую станцию Rocky Mountain Biological Laboratory.

Конкурс под названием "Неделя толстых сурков" провели в рамках научного проекта по исследованию этих животных. Инициатива напоминает популярную "Неделю толстых медведей".

Самец по кличке Восход обошел семерых соперников. Он живет в штате Колорадо и за последние пять лет оставил многочисленное потомство. По словам ученых, после выхода из зимней спячки Восход обычно отправляется на поиски самок. Сурок любит наблюдать за играми своих детенышей.

Зоологи ведут наблюдения за отдельными сурками в Колорадо с 1962 года, изучая их поведение, способы общения и адаптацию к изменениям окружающей среды.

Ранее сообщалось, что черепаха Эсмеральда с Сейшельских островов может стать следующим претендентом на звание старейшего наземного животного в мире. Согласно открытым данным, возраст Эсмеральды варьируется от 170 до 200 лет. Однако документальных подтверждений тому, сколько она прожила, нет.

Vogue назвал самую стильную собаку 2026 года

Читайте также


животныеза рубежом

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика