Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/rocky_mountain_bio_lab

Грызун по кличке Восход стал самым толстым сурком в США в результате голосования. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на высокогорную полевую биологическую станцию Rocky Mountain Biological Laboratory.

Конкурс под названием "Неделя толстых сурков" провели в рамках научного проекта по исследованию этих животных. Инициатива напоминает популярную "Неделю толстых медведей".

Самец по кличке Восход обошел семерых соперников. Он живет в штате Колорадо и за последние пять лет оставил многочисленное потомство. По словам ученых, после выхода из зимней спячки Восход обычно отправляется на поиски самок. Сурок любит наблюдать за играми своих детенышей.

Зоологи ведут наблюдения за отдельными сурками в Колорадо с 1962 года, изучая их поведение, способы общения и адаптацию к изменениям окружающей среды.

Ранее сообщалось, что черепаха Эсмеральда с Сейшельских островов может стать следующим претендентом на звание старейшего наземного животного в мире. Согласно открытым данным, возраст Эсмеральды варьируется от 170 до 200 лет. Однако документальных подтверждений тому, сколько она прожила, нет.

