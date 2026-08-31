Акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом пройдут в столице 3 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Памятные акции пройдут в Москве ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"В этом году жители столицы смогут присоединиться к траурным митингам и возложению цветов к мемориалам, а также принять участие в волонтeрской акции по созданию памятных сувениров для социальных учреждений", – уточнили в комитете.

В 14:00 горожан приглашают собраться у мемориальных знаков, чтобы отдать дань памяти жертвам терактов. К ним можно будет возложить цветы, символизирующие скорбь и уважение. Митинги состоятся по 10 адресам, которые связаны с трагическими событиями, включая мемориальную доску "Вечная память жертвам террористического акта в театральном центре на Дубровке", станции метро "Рижская", "Парк культуры", "Лубянка", "Автозаводская", подземный переход на Пушкинской площади, место взорванных домов на Каширском шоссе и на улице Гурьянова, а также гостиницу "Националь" и аэродром "Тушино".

Также 3 сентября с 16:00 до 18:00 в волонтерском центре "Доброе место. Нева" проведут мастер-класс по созданию памятных сувениров – "Ангелы Добра". Их отправят в социальные учреждения на севере Москвы.

Кроме того, в этот день пройдет "Конференция по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде". Эксперты расскажут о методах выявления признаков экстремизма, алгоритмах действий при обнаружении угроз, способах противодействия вербовке и эффективных мерах для уменьшения риска вовлечения студентов в деструктивные группы.

Ранее мемориальная акция, приуроченная к 83-й годовщине Курской битвы, одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны, состоялась у памятника погибшим воинам — работникам Московского трубного завода "Филит" в районе Филевский Парк. В мероприятии приняли участие представители молодежной палаты, общественные деятели и неравнодушные горожане. Они почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

