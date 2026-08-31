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31 августа, 16:09

Экономика

Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценами на независимых АЗС

Фото: depositphotos/minervastock

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Поручение было дано в ходе заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Участники совещания проанализировали актуальные данные по производству топлива, текущий баланс запасов, а также меры поддержки внутреннего рынка.

Отмечается, что Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению топлива с учетом потребностей регионов. В то же время обеспечение сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами остается на особом контроле. Необходимые объемы топлива для проведения сезонных работ предоставляются в полном объеме.

Для недопущения дефицита топлива Новак призвал действовать превентивно, выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры.

Ранее Владимир Путин заверил, что урегулирование ситуации с топливом в стране продолжается. Премьер-министр Михаил Мишустин держит этот вопрос на контроле. Пока не все проблемы решены, но работа идет, и для этого была создана специальная комиссия, подчеркнул глава государства.

С 1 сентября на российских АЗС начнут действовать новые правила

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