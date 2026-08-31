Очевидец крушения парома у Кипра рассказал, что жилетов не хватило на всех пассажиров

Скоростной паром Filo Jet перевернулся и затонул у северного побережья Кипра 30 августа. На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ. Подробнее – в материале Москвы 24.

514 метров под водой

Фото: телеграм-канал Baza

Скоростной паром Filo Jet компании Filo Denizcilik, следовавший по маршруту Гирне (Кирения, северное побережье Кипра) – турецкий порт Ташуджу, перевернулся и затонул 30 августа. По данным СМИ, судно должно было отправиться еще 29-го числа, но рейс отложили из-за плохой погоды. В итоге, как только паром вышел в море, вода начала поступать внутрь: пока капитан пытался удержать руль, Filo Jet накрыла волна, которая перевернула борт.



посольство РФ в Анкаре С глубокой печалью и скорбью встретили известие о том, что 30 августа у берегов города Кирения затонуло пассажирское судно, принадлежащее компании "Фило Денизджилик". Надеемся на скорое спасение пропавших без вести, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Катастрофа произошла всего в 2,5 километра от берега. На борту находились 267 человек – 259 пассажиров и 8 членов экипажа. По официальным данным, погибли не менее 8 человек, спасены 237, поиски 18 продолжаются. При этом судно затонуло на глубине 514 метров, что серьезно осложняет работы.

Как сообщила газета Kibris Postasi, спасательная операция началась немедленно. К месту крушения были направлены более 20 судов – катера береговой охраны, военные корабли и гражданские суда. С воздуха работали два вертолета и беспилотники, а под водой задействованы водолазы и дистанционно управляемые аппараты. Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель уточнил, что все пострадавшие доставлены в больницы Гирне и Никосии, несколько человек находятся в тяжелом состоянии с переохлаждением, травмами и отравлением морской водой. Помимо этого, власти приостановили отправление всех паромных рейсов из порта Гирне.

Как минимум 7 человек погибли при крушении парома у берегов Северного Кипра

Изначально посольство РФ в Никосии сообщило, что граждан России среди погибших и пострадавших нет. В свою очередь, российские туроператоры не располагали данными об организованных туристах из России на борту, так как Северный Кипр посещают преимущественно самостоятельно, а пакетных туров на это направление в продаже крупных игроков нет, сообщили в АТОР и РСТ. Позднее посольство РФ в Турции заявило, что одна из погибших – гражданка России.

"В дополнение к размещенному ранее сообщению о трагедии с затонувшим 30 августа у берегов острова Кипр паромом информируем, что, по поступившим от турецких властей уточненным данным, в катастрофе погибла гражданка Российской Федерации. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорилось в сообщении в телеграм-канале дипмиссии.

Однако вскоре посольство удалило это сообщение и уточнило РИА Новости, что гражданка России числится среди пропавших без вести.

Соболезнования в связи с произошедшим выразил на своей странице в X президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также выступил с соболезнованиями и предложил помощь в спасательной операции, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. При этом власти Северного Кипра отклонили предложение помощи от официального Кипра в поиске и спасении пассажиров затонувшего парома у Кирении, сообщает газета Phileleftheros.

Человеческий фактор?

Фото: AP Photo

Власти республики объявили трехдневный траур с 31 августа по 2 сентября. В эти дни приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия, а в мечетях проходят заупокойные молитвы, сообщил министр транспорта страны Эрхан Арыклы.

Он также заявил, что точная причина произошедшего будет установлена после анализа "черных ящиков", поиск которых ведется. На текущий момент рассматриваются четыре версии: столкновение с подводным объектом, человеческий фактор (игнорирование капитаном просьб пассажиров вернуться к берегу), неблагоприятные погодные условия (шторм, из-за которого рейс накануне отменяли) и техническая неисправность судна. При этом сам экипаж утверждает, что причиной ЧП стало повреждение носовой части судна. Однако, как отмечает Kibris Postasi со ссылкой на первоначальные показания членов команды, детали неизвестны.

Капитан, члены экипажа и представители компании-перевозчика задержаны и уже предстали перед судом: 31 августа им должны были предъявить обвинения в "причинении смерти по неосторожности", однако заседание было отложено. Суд потребовал, чтобы явились все 16 обвиняемых – помимо уже присутствовавших девяти фигурантов, на заседание должны прийти семь человек из числа должностных лиц и портового персонала.

"Кто нашел жилет – спасся"

Фото: AP Photo/Nedim Enginsoy

Местный телеканал Ahaber сообщил, что связь с судном прервалась через 35 минут после выхода из порта. При этом за 20 минут до крушения пассажиры заметили поступление воды в носовую часть – они просили экипаж развернуть судно, но члены команды заверили их, что ситуация штатная.

"Мы увидели, что начинает поступать вода, сказали экипажу. Они нам сказали, что это нормально, а мы "непривыкшие". Потом еще больше воды появилось, пришел капитан и сказал: "Все нормально". Затем в передней части судна появилась пробоина, они сказали: "Немедленно покиньте судно" и сами первыми покинули его, оставив пассажиров", – рассказал телеканалу один из выживших.

Другой очевидец подтвердил в беседе с телеграм-каналом SHOT, что члены экипажа, включая капитана, первыми покинули Filo Jet, оставив пассажиров спасаться самостоятельно.





очевидец Вода залила судно наполовину. Кто смог выбраться – выбрался. А кто не смог – остался внутри.

Другой пассажир рассказал, что дети и пожилые прятались под сиденьями. Причем жилетов на всех не хватало, поэтому "кто нашел – спасся". Кроме того, спасательные плоты не были спущены, а команда не координировала действия.

Агентство Anadolu отметило со ссылкой на очевидцев, что некоторые пассажиры самостоятельно прыгали за борт, а к спасению людей подключились рыбацкие лодки, находившиеся в районе крушения.

При этом, как выяснил портал Haberdenizde, паром Filo Jet имеет богатую историю. Построенный в 2000 году под названием Iris Jet, он уже в 2003-м столкнулся с причалом в порту Ташуджу. Капитан посчитал повреждения незначительными, и судно продолжило рейсы, но уже на следующий день начало наполняться водой – тогда обошлось без жертв.

При этом российские туристы и ранее жаловались на Filo Jet, сообщает телеграм-канал Baza. Одна пассажирка рассказала, что даже в спокойную погоду судно шло на высокой скорости и сильно билось о воду. Другие вспомнили, как из-за шторма рейс перенесли, однако к моменту отправления волнение все еще не утихло – судно качало, люди кричали, и на борту была паника.