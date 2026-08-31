Проливных дождей в Москве на рабочей неделе не ожидается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гроз и проливных дождей в столице на текущей рабочей неделе, 31 августа – 4 сентября, не ожидается. Об этом Москве 24 сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"В понедельник местами возможны отдельные кратковременные осадки из-за редких очагов кучево-дождевых облаков, но где-то о них даже не узнают. Температура воздуха в Москве поднимется до 22 градусов, по области – 17–22", – пояснил эксперт.

По словам Ильина, одним из самых теплых дней станет вторник, 1 сентября, когда воздух столице может прогреться примерно до 23,5 градуса, а в области – до 20–25 градусов. Кратковременные дожди могут пройти в западных районах Подмосковья во второй половине дня. Ближе к вечеру они доберутся и до Москвы.

В период со среды по пятницу, 2–4 сентября, очень жаркой погоды не будет, добавил Ильин. В области ожидается плюс 17–22 градуса, а в столице – около плюс 20 градусов.

В эти же дни также местами могут быть кратковременные дожди, предупредил специалист. По ночам на протяжении всей рабочей недели прогнозируется от плюс 9 до плюс 14 градусов, а в некоторых районах области – около 7–12 градусов выше нуля.

Ранее москвичей предупредили, что в сентябре столицу и регионы Центральной России могут накрыть ливни. Привычного бабьего лета в начале осени может не быть.