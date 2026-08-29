Астрономическая осень наступит в России 23 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Жители России и других стран Северного полушария встретят астрономическую осень 23 сентября, в день осеннего равноденствия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Как уточнили в планетарии, в 03:05 по московскому времени дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. После этого в Северном полушарии ночь становится длиннее дня, а в Южном, наоборот, короче – там наступает астрономическая весна.

До 16 сентября Солнце будет перемещаться по созвездию Льва, затем перейдет в созвездие Девы и останется в нем до конца месяца.

В начале сентября долгота дня на широте Москвы сократится до 13 часов 52 минут, а к концу месяца составит 11 часов 40 минут. Полуденная высота Солнца над горизонтом в столице за этот период уменьшится с 42 до 31 градуса.

Ранее климатолог Михаил Семенов сообщил, что в сентябре Москву и регионы Центральной России, вероятно, накроют ливни. По словам специалиста, привычного бабьего лета в начале осени может не быть.