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30 августа, 14:49

Происшествия

Паром с почти 280 пассажирами перевернулся у берегов Кипра

Фото: МАХ/Baza

Паром с 279 пассажирами перевернулся в море у берегов Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщила газета Kıbrıs Postası.

Судно компании Filo Denizcilik начало тонуть в 2–2,5 километра от берега города Гирне. Капитан доложил, что паром набирает воду. Спустя время судно перевернулось.

На этом фоне была организована поисково-спасательная операция. Издание уточняет, что к месту происшествия подошли катера для помощи пассажирам. Есть раненые.

В свою очередь, министр транспорта ТРСК Эрхан Арыклы подтвердил телеканалу 24tv, что судно перевернулось и затонуло. Он также сообщил, что около 100 спасенных пассажиров доставлены в порт Гирне, их планируют госпитализировать.

Посол Турции непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Али Мурат Башчери добавил в эфире телеканала TRT Haber, что в результате случившегося есть жертвы. Однако их количество пока не раскрывается.

При этом российские туроператоры пока не подтверждают наличие своих клиентов на борту. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили РИА Новости, что не располагают информацией о нахождении туристов на пароме.

Там отметили, что Северный Кипр россияне посещают в основном самостоятельно, а пакетных туров на это направление нет. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) также сообщили, что подтвержденных данных об организованных туристах из России на борту нет. Союз следит за ситуацией с судном.

Посольство РФ тоже выясняет обстоятельства ЧП. Пока они не владеют информацией о россиянах на борту судна.

Ранее иранский сухогруз Rona потерпел бедствие в Каспийском море. Береговые службы страны получили сигнал SOS от судна, после чего государственные органы Туркмении, занимающиеся ликвидацией и предотвращением чрезвычайных ситуаций, приступили к спасательной операции. Благодаря оперативным действиям специалистам удалось спасти всех членов экипажа корабля.

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