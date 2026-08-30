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30 августа, 09:21

Происшествия

Средства ПВО РФ за ночь сбили 494 украинских беспилотника

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 30 августа ликвидировали 494 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 20:00 29 августа до 08:00 30 августа БПЛА были нейтрализованы над Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской и Ростовской областями.

Также дроны удалось сбить над территорией Краснодарского края, Московского региона, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В ходе отражения атаки украинских беспилотников в Ростовской области ранения получила мирная жительница. Пострадавшая госпитализирована, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что минувшей ночью было уничтожено около полутора десятков БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах, а также в акватории Таганрогского залива.

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