30 августа, 09:28Происшествия
Пожар на складе механического завода в Павловском Посаде ликвидирован
Фото: МАХ/"МЧС Московской области"
Пожар на складе механического завода в подмосковном Павловском Посаде удалось полностью потушить. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве добавили, что причина возгорания устанавливается.
Склад воспламенился 29 августа. По данным МЧС, загорелись коробки с моторным маслом и фасад здания.
Спустя время пожар был локализован. Его площадь составила 1 400 квадратных метров.
Читайте также
- Пожар в ЖК бизнес-класса "Империал" в Петербурге ликвидирован
- Пациентов корпуса ГКБ № 1 им Н. И. Пирогова эвакуировали из-за пожара