Пожар на складе механического завода в Павловском Посаде ликвидирован

Фото: МАХ/"МЧС Московской области"

Пожар на складе механического завода в подмосковном Павловском Посаде удалось полностью потушить. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве добавили, что причина возгорания устанавливается.

Склад воспламенился 29 августа. По данным МЧС, загорелись коробки с моторным маслом и фасад здания.

Спустя время пожар был локализован. Его площадь составила 1 400 квадратных метров.

