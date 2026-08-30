Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Такие меры вводятся в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Их попросили уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

В ведомстве отметили, что меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Ранее вводились ограничения в аэропорту Внуково. Пассажиров также предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов. Спустя время меры были отменены. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

