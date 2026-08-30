Ограничения сняты в аэропорту Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения на прилет и вылет воздушных судов сняты в аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Однако пассажиров ранее предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов.

Временно принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами еще и столичные аэропорты Домодедово и Жуковский. Это было связано с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе указанных авиагаваней.

Спустя время ограничения были отменены. Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатному режиму работы.

