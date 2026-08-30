30 августа, 05:33Происшествия
Пять человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом из Грузии в Ставрополье
Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Ставрополья"
Пять человек погибли, еще 24 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с "КамАЗом" в Ставрополье. О происшествии сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в ночь на 30 августа на 3-м километре федеральной трассы "Кавказ" в районе поселка Иноземцево города Железноводска. Предварительно, водитель автобуса "Сетра", следовавшего по маршруту Грузия – Москва, ехал на высокой скорости и не выдержал дистанцию до впереди идущего "КамАЗа". После столкновения автобус вылетел в кювет.
В результате происшествия пять человек погибли на месте. 24 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Пятигорска. Среди них пятеро детей: состояние четверых оценивается как удовлетворительное, один ребенок находится в реанимации.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Подробные обстоятельства ДТП уточняются.
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