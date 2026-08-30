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30 августа, 05:33

Происшествия

Пять человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом из Грузии в Ставрополье

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Ставрополья"

Пять человек погибли, еще 24 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с "КамАЗом" в Ставрополье. О происшествии сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в ночь на 30 августа на 3-м километре федеральной трассы "Кавказ" в районе поселка Иноземцево города Железноводска. Предварительно, водитель автобуса "Сетра", следовавшего по маршруту Грузия – Москва, ехал на высокой скорости и не выдержал дистанцию до впереди идущего "КамАЗа". После столкновения автобус вылетел в кювет.

В результате происшествия пять человек погибли на месте. 24 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Пятигорска. Среди них пятеро детей: состояние четверых оценивается как удовлетворительное, один ребенок находится в реанимации.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Подробные обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее три человека погибли в результате столкновения грузовика, легкового автомобиля и автобуса в Мясниковском районе Ростовской области. Авария произошла на 19-м километре автодороги "Новороссия". По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Между тем в Ленинградской области два человека погибли, еще двое пострадали в результате лобового столкновения двух иномарок. Авария произошла на 241-м километре федеральной трассы Р-21 "Кола" недалеко от города Лодейное Поле. Столкнулись автомобили Hyundai Solaris и BMW X1.

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