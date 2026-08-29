Два человека погибли в ДТП с двумя автомобилями в Татарстане

Фото: телеграм-канал "Прокуратура ТАТАРСТАНА"

Два человека погибли, еще трое пострадали в результате аварии с участием двух легковых автомобилей в Бавлинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло на трассе Казань – Оренбург. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Kia Spectra.

В результате аварии 18-летний водитель отечественного автомобиля и 16-летний пассажир скончались на месте происшествия. Еще два пассажира ВАЗ и водитель Kia Spectra получили телесные повреждения.

В прокуратуре уточнили, что молодой человек, который находился за рулем ВАЗ-21099 не имел права на управление транспортным средством. На место происшествия выехал Бавлинский городской прокурор Сайяр Зиятдинов.

Ранее два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в подмосковном Одинцове. Авария произошла вечером 28 августа на 6-м километре трассы М1 "Беларусь".

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota. В результате ДТП водитель Kia и пассажир Toyota погибли на месте до прибытия врачей скорой помощи. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, с множественными ранениями доставлены в медучреждение.

