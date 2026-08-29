Теплая и сухая погода ожидается на выходных в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Теплая и сухая погода ожидается в столице 29 и 30 августа. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В субботу, 29 августа, в городе прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Атмосферное давление в течение дня будет расти. Днем воздух прогреется до 18–20 градусов, а по области – до 15–20 градусов.

В воскресенье, 30 августа, также не ожидается осадков. Ночью станет немного теплее из-за большого количества облаков. Минимальная температура в Москве составит 10–12 градусов, а по области – плюс 8–13 градусов. Днем в городе воздух прогреется до 18–20 градусов, а в Подмосковье – до 15–20 градусов.

"Температура воздуха в выходные дни будет близка к климатической норме", – заключила синоптик.

В свою очередь, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила ТАСС, что атмосферное давление в Московском регионе начнет плавно понижаться уже днем 29 августа.

В настоящее время оно составляет 757 миллиметров ртутного столба, а к 1 сентября приблизится к норме и останется около нее до конца недели – примерно 746 миллиметров ртутного столба. Синоптик подчеркнула, что падение будет очень плавным и не окажет неблагоприятного воздействия на метеочувствительных людей.

Ранее климатолог Михаил Семенов сообщил, что в сентябре Москву и регионы Центральной России, вероятно, накроют ливни, а привычного бабьего лета в начале осени может не быть.

Специалист связал возможные погодные изменения с усилением Эль-Ниньо. Это природное явление возникает при заметном повышении температуры воды в экваториальной части Тихого океана и способно менять атмосферную циркуляцию в разных частях планеты. Оно также может отражаться и на погоде в России.

