29 августа, 08:38Происшествия
Два человека погибли в ДТП с двумя автомобилями в подмосковном Одинцове
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.
Авария произошла вечером 28 августа на 6-м километре трассы М1 "Беларусь". По предварительным данным, водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota.
В результате ДТП водитель Kia и пассажир Toyota погибли на месте до прибытия врачей скорой помощи. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, с множественными ранениями доставлены в медучреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.
Ранее автомобиль Mazda врезался в столб в Москве. Авария произошла на Люблинской улице в районе дома № 147. В результате пострадали два человека.