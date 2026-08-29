Два человека погибли в ДТП с двумя автомобилями в подмосковном Одинцове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Авария произошла вечером 28 августа на 6-м километре трассы М1 "Беларусь". По предварительным данным, водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota.

В результате ДТП водитель Kia и пассажир Toyota погибли на месте до прибытия врачей скорой помощи. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, с множественными ранениями доставлены в медучреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

Ранее автомобиль Mazda врезался в столб в Москве. Авария произошла на Люблинской улице в районе дома № 147. В результате пострадали два человека.

