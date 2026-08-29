Госдепартамент США предупредил американцев на Украине о рисках беспорядков

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Госдепартамент США выпустил предупреждение для американских граждан, находящихся на территории Украины, рекомендовав им проявлять повышенную осторожность. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что в стране существует риски политической, экономической, религиозной или этнической нестабильности, которая может привести к насилию, серьезным сбоям в работе и угрозам безопасности.

Ведомство призвало граждан США учитывать эти риски при планировании поездок и пребывании в стране.

Ранее заместитель постпреда США при ООН Дэн Негреа сообщил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта, чтобы содействовать переходу Москвы и Киева к продуктивным мирным консультациям.

Он призвал стороны вернуться за стол переговоров. По словам дипломата, Россия и Украина должны прекратить атаки, направленные против гражданских судов или создающих риск их повреждения.