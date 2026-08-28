Путин протестировал новый автомобиль Volga K 50

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Владимир Путин лично протестировал новый автомобиль Volga K 50 в Нижнем Новгороде.

Глава государства посетил нижегородский автокластер, где производятся машины Volga. Путин проехал за рулем нового авто от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании. Перед этим ему рассказали о характеристиках новой линейки. Президент опробовал водительское и пассажирское сиденья.

После поездки Путин поделился впечатлениями. Он отметил, что в салоне "мягко и тихо", а управлять – "очень хорошо", можно даже "одним пальцем".

В рамках визита президент также принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", осмотрел выставку конкурса "Знай наших" и встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Ранее Путин во время осмотра образцов новейшей российской авиатехники посидел за штурвалом МС-21, а также оценил удобство его кресел. Президент детально ознакомился с устройством машины, ее кабины и пассажирского салона. Кроме того, посидев в кресле экономкласса, он отметил, что оно очень удобное.