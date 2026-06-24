Путин в Жуковском осмотрел образцы новой российской авиатехники

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прибыл в подмосковный Жуковский. На территории ЛИИ имени М. М. Громова президент осмотрел образцы новой российской авиационной техники – самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21. Позднее глава государства проведет совещание по развитию авиации.

Экскурсию российскому лидеру проводят глава ПАО "ОАК" Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов, а также управляющий директор АО "ИЛ" Даниил Бренерман.

Ил-114-300 является модернизированной версией турбового самолета Ил-114 пассажировместимостью 50–68 человек. Воздушное судно призвано заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Поставка трех самолетов ожидается в этом году и примерно такого же количества в 2027-м. В дальнейшем мощности производства будут увеличиваться, отмечал ранее глава Минтранса Андрей Никитин.

Также президенту показали SJ-100. Это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. До 2022 года в стране был серийный выпуск "Суперджетов", созданных в международной кооперации. Из-за введенных антироссийских санкций проект был остановлен. В следующем году планируется начало поставок импортозамещенной версии самолета.

Еще один самолет МС-21-310 – базовая версия среднемагистральных МС-21, разработкой которого занимается авиазавод "Яковлев". По информации с сайта разработчика, в двуклассной компоновке на 175 человек лайнер сможет преодолевать расстояние до 3 830 километров.

Уточняется, что старт серийного выпуска борта ожидается в 2027 году. До этого сроки несколько раз переносились. Изначально самолет создавался в международной кооперации, но после введения западных санкций зарубежные партнеры вышли из проекта, что привело к ускоренному импортозамещению систем и комплектующих.

Тем временем российские специалисты работают над созданием прототипа сверхзвукового пассажирского самолета. Разработка уже началась в НИЦ имени Жуковского. Кроме того, ведется работа над созданием новой тяжелой грузовой беспилотной платформы для решения гражданских задач.