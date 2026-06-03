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03 июня, 06:55

Транспорт

В России начали разрабатывать прототип сверхзвукового пассажирского самолета

Фото: depositphotos/Feverpitch

Российские специалисты ведут работу над созданием прототипа сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

Он уточнил, что такие работы начались в НИЦ имени Жуковского.

"Они ведутся уже не на бумаге, а в "железе". Прототип такого самолета в работе, и мы верим, что у НИЦ Жуковского эти работы увенчаются успехом", – приводит ТАСС слова главы ОАК.

Бадеха добавил, что сотрудники корпорации также работают над созданием новой тяжелой грузовой беспилотной платформы для решения гражданских задач. По его мнению, спрос на них может возникнуть в течение 5–7 лет, когда эти системы станут коммерчески выгодными.

Ранее Бадеха рассказал, что в России строят опытный образец истребителя пятого поколения Checkmate. Он создается как для Минобороны, так и для зарубежных заказчиков. Сроки поставок будут зависеть от работы с заказчиками, интереса и задач.

ОАК также начала поставки отечественного двухдвигательного пассажирского самолета среднемагистрального класса Ту-214.

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