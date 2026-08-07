SHOT: украинский певец Иван Дорн начал подрабатывать продажей курсов на русском языке

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Украинский певец Иван Дорн начал подрабатывать продажей курсов на русском языке. Он провел недельный курс в образовательном центре Tumo в Ереване, заработав более 100 тысяч рублей, сообщает SHOT.

Для школьников и студентов, которые являются постоянными посетителями центра, участие обошлось в 1 тысячу рублей. Часть слушателей курса оказалась россиянами, с ними Дорн общался на русском языке. Основной темой занятий было написание музыки.

Параллельно с преподаванием Дорн выступал в ночных клубах Еревана с DJ-сетами под псевдонимом OP1VAN. Кроме того, он дает концерты для россиян за границей, за 40 минут выступления придется заплатить 4 миллиона рублей.

Ранее бывший лидер российской панк-рок-группы "Тараканы" Дмитрий Спирин (признан в РФ иноагентом) объявил о старте аукциона по продаже страниц своего российского паспорта. Стартовая цена каждой страницы – 50 долларов, то есть около 3,8 тысячи рублей. По словам артиста, вырученные средства будут направлены на поддержку Украины.

