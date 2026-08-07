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07 августа, 15:17

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Врач Кондрахин: употребление тунца опасно из-за высокого содержания свинца

Врач рассказал, чем опасно употребление тунца

Фото: depositphotos/nblxer​

Частое употребление тунца способно навредить здоровью из-за высокого содержания в нем свинца. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-кардиолога Андрея Кондрахина.

Как он пояснил, из-за длительной жизни и больших размеров в рыбе накапливается свинец и другие тяжелые металлы, поэтому питаться ей следует изредка и небольшими порциями.

"Эта рыба очень долго живет, очень много набирает массу. И, к сожалению, она действительно набирает очень много свинца. Тяжелые металлы вредны для организма", – добавил врач.

Ранее диетолог Татьяна Залетова рассказала, что беременным и детям до 7 лет стоит воздержаться от употребления классических суши с рыбой. По мнению эксперта, относительно здоровому взрослому данное блюдо можно есть один или два раза в неделю.

При этом людям, у которых имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно гастрит или панкреатит, стоит воздержаться от острых вариантов суши и копченой рыбы.

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