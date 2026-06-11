Нутрициолог Макарова: в жару можно перейти на холодные супы и питательные салаты

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Холодные блюда помогают легче переносить жару, не отказываясь при этом от полноценного питания. О том, как составить рацион в 30-градусную погоду, "Радио 1" рассказала нутрициолог Алла Макарова.

Она посоветовала просто сместить температуру привычных блюд, сохранив их состав. Вместо горячего борща – свекольник или окрошка, вместо котлеты с пюре – сытный салат. Главное, по словам специалиста, следить за соотношением белков, жиров, углеводов и клетчатки в тарелке во всех приемах пищи за день.

Макарова предложила формулу идеального летнего салата. По ее словам, основу блюда должна составлять клетчатка – руккола, шпинат, листья салата, огурцы, помидоры. Также важно добавить в тарелку углеводы – киноа, бурый рис, фасоль или чечевицу в холодном виде. Белки – курицу, креветки, кальмары или тунец. Жиры – авокадо, семечки, орехи или оливковое масло.

Кроме того, она предложила заменить утреннюю горячую кашу на гранолу на воде с добавлением творога, йогурта и сезонных ягод. По словам нутрициолога, такое блюдо дает чувство сытости, много витаминов и минералов, при этом есть его легко и приятно.

Ранее 40% россиян назвали окрошку одним из самых популярных летних блюд. Она обогнала шашлык (32%) и овощной салат (15%).

Большинство предпочитают в окрошке традиционный квас, меньшинство выбирают кефир или же прибегают к нестандартным заправкам, например к минералке или соевому соусу, разведенному водой. Также в окрошку добавляют яблоки, авокадо, лимонный сок, а вареную колбасу все чаще заменяют ветчиной.

