Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 09:50

Общество

Порция окрошки на квасе обойдется россиянам в 144,75 рубля в 2026 году

Фото: depositphotos/OlegDoroshenko​

Порция окрошки на квасе в 2026 году обойдется россиянам в 144,75 рубля, сообщает Life.ru.

В разговоре с изданием доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко подсчитал индекс окрошки – условный показатель, отражающий стоимость набора продуктов для приготовления холодного супа.

В 2026 году 1,5 литра кваса стоит 99 рублей, 300 граммов вареной колбасы – 174 рубля, 300 граммов огурцов – 60 рублей, 300 граммов редиса – 84 рубля, 400 граммов картофеля – 22 рубля, 4 яйца – 45,54 рубля, 50 граммов укропа и лука – 54,49 рубля, 100 граммов сметаны – 35 рублей. Таким образом, из расчета на четырех человек цена одной порции составит 144,75 рубля.

Если рассматривать вариант окрошки на кефире или с минеральной водой, то цена порции увеличивается до 175,6 рубля. В этом случае будет учитываться весь набор продуктов, кроме кваса, а также добавится стоимость 1 литра кефира (112,35 рубля) и 1 литра сильногазированной минеральной воды (110 рублей).

В прошлом году набор продуктов для окрошки на квасе с колбасой на четырех человек стоил 547,18 рубля. Это на 31,85 рубля или 5,5% меньше, чем в 2026-м.

При этом в мае этого года набор продуктов для традиционной окрошки на квасе с колбасой, огурцом, редисом, зеленью и сметаной выйдет в среднем в 579,03 рубля, а на кефире – в 702,38 рубля.

Уточняется, что при формировании индекса учитывались средние потребительские цены на отдельные виды товаров и услуг в России и цены на продукты из федеральной сети.

Ранее проведенный опрос показал, что 57% москвичей предпочитают квас в качестве заправки для окрошки. Еще 16% респондентов выбрали кефир, 4% – айран. Также 14% жителей столицы признались, что не едят этот холодный суп.

"Шоу Проверка": готовая окрошка

Читайте также


обществоеда

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика