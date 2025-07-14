"Активные граждане" выбрали самую вкусную заправку для окрошки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Квас в качестве заправки для окрошки предпочитают 57% москвичей, которые приняли участие в голосовании проекта "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства Москвы. У кефира – 16% голосов, а у айрана – 4%.

Голосование прошло в рамках городского проекта "Лето в Москве". В опросе приняли участие 200 тысяч человек. Из них 14% признались, что не едят окрошку.

Своими рецептами холодного супа для опроса поделились московские рестораторы и шеф-повара. У "активных граждан" спросили, какой из них самый оригинальный.

Больше всего москвичи проголосовали за рецепт пряной окрошки на квасе с говяжьим языком шеф-повара Сергея Волконенкова. Он получил 42% голосов. Среди жителей столицы также оказались популярны рецепты окрошки с магаданскими креветками Антона Пинского (20% голосов) и холодный суп на кефире с пастрами Алексея Васильчука (18% голосов).

Ранее сообщалось о проведении летних мероприятий в рамках "Лета в Москве" на ВДНХ. “Космический бал” проведут для молодежи 27 июля. Послать заявку на участие в нем можно до 20 июля на портале "Молодежь Москвы".