Летние мероприятия ждут гостей на ВДНХ в рамках проекта "Молодежь Москвы"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Летом ВДНХ становится центром молодежных мероприятий в рамках проекта "Молодежь Москвы". В июле и августе здесь пройдут разнообразные юмористические и музыкальные выступления, а также будет организован "Космическом бал", передает портал мэра и правительства столицы.

"Космический бал" для молодежи пройдет 27 июля в 19:30 в павильоне № 34, где находится центр "Космонавтика и авиация". Мероприятие пройдет в стиле "неклассической классики" – танцы будут исполняться под классические произведения в современной обработке.

Заявки на участие в бале принимаются до 20 июля на портале "Молодежь Москвы". Одно из обязательных условий –наличие партнера для танцев. Также организаторы просят участников соблюдать дресс-код и отдать предпочтение вечерним нарядам.

Вместе с тем 19 и 26 июля на ВДНХ пройдет молодежный стендап. Выступления будут организованы на уличной сцене проекта "Лето в Москве", которая находится рядом с павильоном № 19.

Выступления будут проходить с 20:00 до 22:30. Вход на мероприятия бесплатный. Организаторы обещают стендап-концерты лучших комиков московских вузов. Также в выступлениях комиков смогут принят участие сами зрители, задавая им вопросы, на которые те будут отвечать в юмористической форме.

Здесь же на уличной сцене рядом с павильоном № 19 пройдут концерты творческих студенческих коллективов и молодежные квартирники 9 и 23 августа. Для зрителей будут организованы музыкальные и танцевальные номера молодых артистов с живым звуком. Вход свободный.

Ранее председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова сообщила, что мероприятия ко Дню молодежи в столице посетили около 670 тысяч человек. Активности прошли более чем на 250 площадках, в том числе в рамках проекта "Лето в Москве".