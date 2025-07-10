Проект "Лето моей карьеры" начался в Москве

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве 10 июля начал свою работу ежегодный профориентационный проект для подростков "Лето моей карьеры", организованный городской службой занятости населения. Об этом передает портал мэра и правительства столицы.

Участники проекта смогут познакомиться с 30 востребованными профессиями на практике, посетив ведущие предприятия города, тренинги и деловые игры. Их научат графическому дизайну, дизайну интерьера, аддитивным технологиям, информационным системам и программированию, обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем и многому другому.

В этом году гражданам предложат несколько новых перспективных направлений. Будущим профессионалам покажут, как работать с тканями и создавать эскизы одежды, как управлять логистикой товаров, как готовить блюда и кофе. Граждане получат навыки самопрезентации, ответственности, работы в команде и управления эмоциональным интеллектом, а в ходе посещения ведущих предприятий смогут узнать особенности корпоративной культуры.

"Молодые люди смогут завести полезные знакомства и осознанно подойти к выбору будущей специальности", – рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

Программа рассчитана на 3,5 недели. Торжественное открытие намечено на 10 июля, а 11-го числа пройдет первый тренинг по работе в команде. На второй неделе будут занятия в профильных школах, а на третьей – углубленное обучение с фестивалями, играми и практическими занятиями для укрепления навыков. На последней неделе участники посетят экскурсии, устроят публичные выступления и презентуют проекты.

Занятия проходят в две смены по будням в центре занятости "Моя карьера" и московских колледжах с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00. Подать документы на участие в программе можно до 16 июля. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте.

"Лето моей карьеры" входит в профориентационную программу для подростков "Лето в новом формате", включая проекты "ПРОГероев" и "Стажировки". Среди партнеров программы – свыше 500 крупнейших предприятий, а также ведущие колледжи и вузы столицы. За шесть лет в "Лето в новом формате" приняли участие почти 20 тысяч школьников.

Ранее в Центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" стало доступно более 3 тысяч оплачиваемых стажировок для молодых жителей Москвы и соискателей без опыта работы. В этом году число таких стажировок было увеличено на 50%. Вакансии доступны как в IT и промышленности, так и других важных сферах.

