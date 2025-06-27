Более 3 тыс оплачиваемых стажировок стали доступны для москвичей без опыта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" стало доступно более 3 тысяч оплачиваемых стажировок для молодых жителей Москвы и соискателей без опыта работы, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Мы продолжаем развивать систему, в которой столица выступает связующим звеном между бизнесом и молодежью. Эту работу ведет наш флагманский кадровый центр "Профессии будущего", чьими партнерами являются ведущие работодатели Москвы", – начала она.

Вице-мэр обратила внимание, что в этом году число оплачиваемых стажировок было увеличено на 50%. Вакансии доступны как в ИТ и промышленности, так и других важных сферах.

Благодаря этому горожане смогут узнать, как проходит работа той или иной компании, получить практические навыки, погрузиться в корпоративную культуру и заработать первые деньги.

"При этом стажеры могут не только получить гарантированный путь к трудоустройству, но и рассчитывать на достойную заработную плату на старте. К примеру, в строительстве инженеры, начинающие карьеру, могут зарабатывать до 140 тысяч рублей", – добавила Ракова.

Лидерами по числу стажировок стали компании из сферы информационных технологий, телекоммуникаций, а также оптовой и розничной торговли. В IT-секторе, например, востребованы программисты, разработчики, аналитики и тестировщики. В сфере розничной торговли есть потребность в менеджерах по продажам и работе с клиентами, продавцах-консультантах, а также в специалистах по маркетингу и интернет-маркетингу.

Продолжительность стажировок может составлять от трех до двенадцати месяцев, а заработная плата в среднем достигает 90 тысяч рублей.

Оплачиваемую стажировку также можно пройти в финансовой сфере или на производстве. В частности, банки ищут помощников аудиторов и аналитиков, а предприятия нуждаются в учениках столяров и операторов станков с ЧПУ. Заработная плата в этих сферах также варьируется в пределах 90 тысяч рублей.

Вместе с тем молодых специалистов ждут в строительстве, креативных индустриях, общественном питании и жилищно-коммунальном хозяйстве. Средняя зарплата в креативных индустриях и ЖКХ составляет около 70 тысяч рублей, а в сфере общепита – 90 тысяч.

Определить подходящий вариант помогут карьерные наставники центра "Профессии будущего". Они научат составлять резюме и сопроводительное письмо, а также подготовят к собеседованию.

В конце мая стартовал новый сезон проекта "Техностажировка" в ОЭЗ "Технополис Москва". В настоящее время более 350 студентов колледжей и вузов проходят практику на предприятиях ОЭЗ и в управляющей компании, готовясь к работе в столичной промышленности по поручению Сергея Собянина.

Проект включает свыше 65 предприятий, включая лидеров в микроэлектронике, фармацевтике, станкостроении и беспилотных авиасистемах. Студенты могут практиковаться на ведущих высокотехнологичных предприятиях благодаря более чем 30 соглашениям между ОЭЗ и образовательными учреждениями, такими как Московский политехнический университет, МГТУ "Станкин", МАИ и другие.