Новый сезон стажировок для молодых специалистов начался в ОЭЗ "Технополис Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Новый сезон проекта "Техностажировка" начался в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва". Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В настоящее время на предприятиях ОЭЗ Москвы и в управляющей компании получают производственный опыт свыше 350 учащихся колледжей и вузов города. Продолжаем подготовку специалистов для столичной промышленности по поручению Сергея Собянина", – цитирует его слова портал мэра и правительства столицы.

В рамках нового сезона студенты колледжей и столичных вузов смогут пройти практику на ведущих высокотехнологичных предприятиях. В частности, между ОЭЗ и предприятиями существует свыше 30 соглашений с ведущими столичными образовательными учреждениями высшего и среднего звена. В их числе Московский политехнический университет, МГТУ "Станкин", МАИ, МФТИ, НИУ "МИЭТ", МГТУ имени Н. Э. Баумана и многие другие.

"В работу проекта "Техностажировка" вовлечено свыше 65 предприятий, среди которых лидеры в таких отраслях, как микроэлектроника, фармацевтика, станкостроение и беспилотные авиасистемы", – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, проект обоснован динамичным развитием особой экономической зоны. Предприятия обеспечивают высокий уровень подготовки для проходящих практику и создают фундамент для развития кадрового потенциала Москвы.

В частности, фирма "Тексел", которая разрабатывает технологии для 3D-сканирования человека, внедрила в стажировки искусственный интеллект. Его используют при собеседованиях и при практической работе, рассказал гендиректор предприятия Максим Федюков. В этом году на предприятии прошли практику уже 140 человек.

Новым участником проекта стала компания "Р-Опра", входящая в ГК "Р-Фарм". В 2024 году на заводах группы компаний прошли стажировку и практику 259 студентов, а многие из них получили предложения о работе. При этом несколько человек были повышены до младших научных сотрудников.

Второй центр практической подготовки студентов создается на площадке "Печатники", уточнил генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев. Здесь начинающие специалисты научаться всем особенностям технологического цикла продукции – от проектирования до создания изделия.

Сотрудничество московских промпредприятий с ведущими вузами страны позволяет студентам не только осваивать теорию, но и приобретать практические навыки, участвуя в реальных проектах, указывал ранее мэр Москвы.

Благодаря такому партнерству молодые специалисты становятся более конкурентоспособными на рынке труда. По словам Собянина, проект "Техностажировка" был запущен в 2022 году. Благодаря нему практику на производствах в столице прошли свыше 1,5 тысячи человек.

